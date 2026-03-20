Guardiola: "City-Arsenal? Mondo sta crollando e pensiamo ad arti oscure"

20 Mar 2026 - 15:32

A Pep Guardiola è stata offerta l'opportunità di ingaggiare un gioco psicologico pre-partita con l'allenatore rivale Mikel Arteta, in vista della finale di Coppa di Lega inglese tra Manchester City e Arsenal di domenica. Ma non ha abboccato. "Guardate cosa sta succedendo nel mondo", ha detto Guardiola venerdì. "C'è un caos incredibile e nessuno muove un dito. Tutto avviene dietro le quinte. Il mondo sta per crollare e noi siamo ancora qui a parlare di arti oscure", ha detto il tecnico del City. Il riferimento di Guardiola alle "arti oscure" ha richiamato alla mente un episodio controverso tra le due squadre, avvenuto dopo una partita di Premier League nel settembre 2024, quando le tattiche dell'Arsenal suscitarono critiche da parte di diversi giocatori del City in seguito al pareggio per 2-2. Il centrocampista Bernardo Silva affermò che i giocatori dell'Arsenal avevano spinto "al limite del possibile". Il difensore John Stones disse che "interrompevano il gioco, rompendo il ritmo". Fu il terzino Kyle Walker, che non gioca più al City, a definire le presunte tattiche dell'Arsenal come "arti oscure". 

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