Belgio: ct Garcia ritrova tra i convocati De Bruyne e Lukaku

20 Mar 2026 - 16:39

I pilastri del Belgio Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku sono di nuovo a disposizione della Nazionale dopo gli infortuni. Il commissario tecnico del Belgio, Rudi Garcia, ha convocato anche i due giocatori del Napoli in vista delle due amichevoli in Nord America della prossima settimana. L'ex tecnico di Roma e Napoli ha convocato una rosa di 28 giocatori, con tre esordienti assoluti: il centrocampista diciassettenne Nathan De Cat, l'esterno Mika Godts e l'attaccante Lucas Stassin. Garcia ha dichiarato di volere un gruppo più ampio perché diversi giocatori stanno rientrando da infortuni. Ha anche affermato che si tratta di un'occasione fondamentale per osservare da vicino i giovani talenti. Il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois è invece assente a causa di uno strappo muscolare alla coscia destra subito durante una partita di Champions League. Garcia ha spiegato che Courtois probabilmente resterà fuori fino a sei settimane.

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