Grosseto, rubarono alcune maglie della Fiorentina: squalificati tre giocatori

La procura federale "per violazione dei princìpi di lealtà, probità e correttezza sportiva" ha squalificato due giornate i calciatori Massimiliano Benucci, Luca Senigagliesi ed Emilio Dierna, che adesso è passato al Viterbo. Inoltre ha inibito due mesi il direttore generale del Grosseto, Filippo Vetrini, per aver fatto dichiarazioni difformi da quanto poi è stato accertato. Vetrini avrebbe indicato come autore un altro giocatore tesserato del Grosseto.