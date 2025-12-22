Logo SportMediaset

Calcio
Il caso

Grosseto, rubarono alcune maglie della Fiorentina: squalificati tre giocatori

L'episodio risale allo scorso marzo, quando vennero sottratti alcuni indumenti sportivi dallo spogliatoio del Viola Park  

di Redazione
22 Dic 2025 - 12:20

La procura federale della Figc ha squalificato tre giocatori e inibito il direttore sportivo del Grosseto, società che milita in serie D, per il furto di alcune maglie da allenamento e indumenti sportivi della Fiorentina sottratti dal centro sportivo Viola Park

Il fatto risale al 27 marzo 2025 durante una sessione di allenamento della squadra maremmana, serie D, con la Primavera dei viola. Gli indumenti furono portati via dallo spogliatoio dato in uso al Grosseto

La procura federale "per violazione dei princìpi di lealtà, probità e correttezza sportiva" ha squalificato due giornate i calciatori Massimiliano Benucci, Luca Senigagliesi ed Emilio Dierna, che adesso è passato al Viterbo. Inoltre ha inibito due mesi il direttore generale del Grosseto, Filippo Vetrini, per aver fatto dichiarazioni difformi da quanto poi è stato accertato. Vetrini avrebbe indicato come autore un altro giocatore tesserato del Grosseto. 

Alla società Grosseto è stata comminata un'ammenda di 750 euro. Secondo quanto appreso la ricostruzione della vicenda sarebbe stata avvalorata dall'esame delle immagini della videosorveglianza.

