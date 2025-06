A Torino torneo calcio a 5 per l'inclusione e la cittadinanza

Si è conclusa la Rondine Cup 2025, il torneo di calcio a cinque dedicato ai ragazzi delle strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati e neo maggiorenni del progetto SAI Torino Minori. E' stata organizzata dalla Cooperativa Sociale Gruppo Arco, in partnership con Unione Sportiva ACLI, Città di Torino e Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi, con l'obiettivo comune di promuovere inclusione e cittadinanza attiva attraverso lo sport. Ieri le finali con la vittoria di Casa Rondine, poi seconda classificata Residenza Valpiana e terza Progetto Tenda. A Margherita Casa di Ideadonna Onlus il premio 'Fairplay'.