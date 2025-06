Supercoppa Europea a Udine, presentazione il 30/6 allo stadio Friuli

La Supercoppa, assieme a tutte le iniziative legate all'evento che per la prima volta si disputerà in Italia da quando il trofeo si assegna in gara secca, sarà presentata lunedì 30 giugno alle 11.30 in una conferenza stampa in programma allo Stadio Friuli (ingresso autorità), a cui parteciperanno il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, il direttore generale dell'Udinese Calcio Franco Collavino e il presidente della FIGC e primo vicepresidente UEFA Gabriele Gravina.