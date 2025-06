Platini: "Uscito pulito da accuse, ma mi hanno rubato 10 anni"

Sono uscito pulito, ma hanno vinto lo stesso i miei nemici. Comunque, mi hanno rubato dieci anni". Così Michel Platini nel corso di una intervista a La Stampa, rilasciata a Marco Tardelli, in occasione dei suoi 70 anni, a proposito dell'assoluzione dalle accuse di truffa ai danni della Fifa insieme all'ex presidente Sepp Blatter. Platini ha detto, commentando l'assoluzione, d'essere ormai troppo vecchio per nuovi incarichi. "Lo ribadisco, Marco. È andata così, sto bene così", ha aggiunto Le Roi rivolto al suo ex compagno in bianconero. Alla domanda se gli piace il calcio di oggi, Plarini ha detto: "Ho sempre guardato il calciatore e il gioco, tutto il resto non mi è mai interessato. La legge Bosman, però, ha ucciso la filosofia del pallone: oggi per vincere devi avere soldi, basta vedere come sono cambiate le storie di City e Psg". Infine un pensieri ancora su come vede il suo futuro.