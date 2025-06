Wrexham-Macron, la partnership continua: accordo pluriennale

Macron e il Wrexham annunciano di aver raggiunto un accordo per prolungare la propria storica partnership, iniziata nel 2016. Il brand bolognese, leader a livello internazionale nel settore dello sportswear, si conferma così nel ruolo di Technical Partner del club gallese con un accordo pluriennale. La collaborazione ha portato a grandi successi dentro e fuori dal campo sia per Wrexham che per Macron: il club gallese ha ottenuto tre promozioni consecutive, dalla National League fino alla Championship. Macron continuerà a disegnare e a fornire al club le divise ufficiali da gara, l’abbigliamento da allenamento e quello da viaggio, acquisendo inoltre i diritti sulla vendita a livello globale, sia online che nei rivenditori autorizzati. Wrexham continuerà invece a distribuire in esclusiva nel Regno Unito le repliche ufficiali delle divise e l’abbigliamento tecnico, insieme a tutti gli altri prodotti brandizzati Wrexham.