Gnagnon in sovrappeso, il Siviglia lo licenzia: l'Uefa dà ragione al club 

il caso

Il difensore, che buttò fuori la Lazio dall'Europa League nel 2019, è adesso svincolato

© Getty Images Non vede il campo in una gara ufficiale da 961 giorni, ed ha perso pure in tribunale. Non è un bel periodo per l'ex difensore del Siviglia Joris Gnagnon, licenziato nel dicembre del 2021 dagli andalusi. Il motivo? I chili di troppo. Precisamente la "mancanza di disciplina fisica": a pesare per il classe 1997 francese la lunga pausa dovuta dalla pandemia. Una decisione che ha mandato su tutte le furie il 25enne, il quale ha scelto di fare causa al Siviglia.

Ma un'ulteriore beffa per Gnagnon è arrivata dalla Camera Giudicante della Uefa, che ha respinto la causa intentata dall'ormai ex calciatore: licenziamento corretto e nessun risarcimento da 4,6 milioni di euro come richiesto dai legali. Un'altra brutta botta per il centrale capace di buttare fuori la Lazio dall'Europa League nel 2019 con una doppietta ai tempi dell'esperienza al Rennes. Di fatto l'ultima avventura positiva: da lì il fallimentare ritorno al Siviglia e le zero presenze al Saint-Etienne. Adesso Gnagnon, svincolato, potrà fare ulteriormente ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport.