 Globe Soccer Awards 2019: Ronaldo sfida Messi e Van Dijk, ma ci sono anche Allegri e Tare

Sono stati svelati i nomi dei candidati per i Globe Soccer Awards, evento che si terrà il prossimo 29 dicembre a Dubai e ormai giunto all'11.ma edizione. Sette le categorie che saranno premiate, a cominciare dal miglior giocatore dell'anno per cui sono in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Bernardo Silva e il poker del Liverpool composto da Mohamed Salah, Sadio Mané, Alisson e Virgil van Dijk.