Gli ingaggi pesano: la Juve chiede ai suoi giocatori di posticipare 4 mensilità

Ridurre il peso degli ingaggi sui bilanci disastrati dalle conseguenze della pandemia: un problema comune a tutti i grandi club, italiani e non. Tanto si è scritto e detto dell'Inter, viste le difficoltà finanziarie che Suning sta cercando di risolvere, ma anche alla Juve la questione è pressante e rischia oltretutto di esserlo ancor più se l'accesso alla Champions venisse mancato: ossigeno sotto forma di milioni di euro che verrebbe meno a fronte di stipendi altissimi, in alcuni casi esorbitanti. Non c'è solo il caso eclatante di Cristiano Ronaldo con i sui 31 milioni annui, visto che anche gli emolumenti da corrispondere a Dybala (7.3 milioni), così come a Rabiot o Ramsey (7 miliioni per entrambi) rappresentano - giusto per fare degli esempi concreti - un problema da risolvere, specie come detto se i risultati sportivi fossero deludenti. Al di là delle scelte tecniche che diverranno chiare - e forse obbligatorie - nelle prossime settimane, dal punto di vista contabile la Juve si è così già mossa chiedendo ai propri giocatori - come riportano la Gazzetta dello Sport e Calcio&FInanza - di posticipare alcune mensilità: in particolare è stato chiesto di poter ritardare il pagamento degli stipendi del periodo marzo-giugno 2021.