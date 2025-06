Gli arbitri Uefa continueranno a vestire Macron: accordo rinnovato

Gli arbitri UEFA continueranno a sfoggiare il Macron Hero nelle prossime competizioni, a partire dai Campionati Europei Femminili 2025, al via il 2 luglio in Svizzera. UEFA e Macron hanno infatti rinnovato la loro consolidata partnership, che conferma ancora una volta il brand bolognese come Official UEFA Referee Match Kit Supplier, nell’ambito di un accordo pluriennale. Il nuovo accordo prevede che Macron continui a fornire le divise arbitrali per tutte le principali competizioni UEFA, incluse tra le altre le prossime edizioni maschili e femminili di UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, e i Campionati Europei UEFA maschili e femminili. "Siamo orgogliosi di rinnovare la nostra partnership con Macron, un marchio che condivide il nostro impegno per l’eccellenza, l’innovazione e la professionalità - le parole di Roberto Rosetti, Managing Director UEFA per il settore arbitrale - La dedizione alla qualità di Macron assicura ai nostri arbitri le migliori condizioni per esprimersi al massimo livello, mentre il design distintivo e contemporaneo delle divise riflette il prestigio delle nostre competizioni e l’orgoglio con cui gli arbitri svolgono il loro ruolo in campo".