Bari, Caserta si presenta: "Qui per ricreare entusiasmo"

"Sono grato alla dirigenza che mi ha dato la possibilità di allenare in una grande piazza come questa. Chiuso con il Catanzaro, ho sentito il ds Magalini e ho accettato questa sfida importante in una città dove c'è passione": queste le prime parole del neotecnico del Bari Fabio Caserta, intervenuto stamattina nella sala conferenze del San Nicola. Poi ha aggiunto: "Voglio essere giudicato per i risultati sul campo. Ho voglia di iniziare in una piazza bellissima, in un stadio con 30-40-50 mila spettatori. L'obiettivo? Dobbiamo lavorare tanto e ricreare l'entusiasmo per avere le tribune e le curve gremite". Il ritorno di Sibilla? "Parlerò - spiega - con il calciatore e la società. Sul piano tattico cambieremo qualcosa, esprimendoci con più sistemi di gioco". "Abbiamo scelto Caserta - afferma il ds Giuseppe Magalini - perché lo stimiamo. Pensavamo non lasciasse Catanzaro. Ha trasmesso subito entusiasmo a me e al presidente Luigi De Laurentiis. Non ho mai pensato a dimettermi. Mi sono confrontato con la proprietà a fine stagione. Condividiamo, io e Valerio Di Cesare, le scelte del vertice del club".