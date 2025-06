In un'intervista rilasciata al canale ufficiale del club, il centrocampista del Real Madrid Federico Valverde ha parlato così di Xabi Alonso, nuovo allenatore dei Blancos: "Xabi mi dà fiducia, mi chiede pazienza, controllo e di attaccare gli spazi. Per me è fondamentale sentire questo appoggio. Devo continuare a dare l’esempio ai miei compagni".