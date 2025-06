Nel corso della conferenza stampa come nuovo allenatore del São Paulo, Hernan Crespo ha parlato così di Carlo Ancelotti, nuovo ct del Brasile: "È difficile trovare un giocatore che parli male di lui. Non so nemmeno se esistano. Carlo mi ha insegnato che davanti a te non hai solo giocatori, ma persone. Mi ha aiutato a capire che si può avere un buon rapporto senza perdere l’autorevolezza"