Lazio, da domani al via la campagna abbonamenti 2025/26

La Lazio ha annunciato l'apertura della campagna abbonamenti per la stagione 2025/26 con l'avvio previsto per il 26 giugno e il termine della vendita fissato a mercoledì 20 agosto. L'abbonamento alla stagione 2025/26 comprenderà le 19 partite casalinghe di Serie A - oltre alla prima gara casalinga di Coppa Italia - e sarà diviso in due fasi. La prima inizierà alle 16 del 26 giugno e proseguirà fino alle ore 23:59 del 9 luglio con la possibilità di rinnovare l'abbonamento con la garanzia di poter confermare il posto della stagione scorsa. Allo stesso tempo, sarà anche possibile acquistare il proprio abbonamento scegliendo tra i posti rimasti disponibili nei vari settori. Nei giorni 10 e 11 luglio, poi, i vecchi abbonati, che ancora non avranno rinnovato, potranno sottoscrivere l'abbonamento sui posti rimasti liberi dalla prelazione. La seconda fase, invece, scatterà alle 16 del 14 luglio e andrà avanti fino alle ore 23:59 del 20 agosto con la possibilità di sottoscrivere un nuovo abbonamento sui posti rimasti liberi.