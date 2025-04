Il Milan dice addio a Giussi Farina, l'uomo che cedette la squadra a Silvio Berlusconi

Subentrato alla presidenza a Gaetano Morazzoni il 19 gennaio 1982, Farina decise subito di dare un segnale alla squadra sostituendo in panchina Luigi Radice con Italo Galbiati, ma rimediando una nuova retrocessione in Serie B a fine stagione. L'anno successivo arrivò Ilario Castagner che riportò immediatamente nella massima serie la squadra rossonera vivendo però ancora un momento difficile concludendo il campionato in ottava posizione. Tutto ciò coincise con il ritorno in panchina di Nils Liedholm che, dopo alcuni anni, riportò il Milan in Europa ottenendo la qualificazione in Coppa UEFA.