GIUNTOLI IN CATTEDRA A COVERCIANO AL CORSO PER DS

Con un intervento del dirigente della Juventus Cristiano Giuntoli si è svolta oggi a Coverciano la penultima giornata di lezioni al corso per direttore sportivo. ''Per fare questo lavoro ci vuole una grande passione e servono anche personalità e grande forza d'animo perché il nostro è un ruolo molto complicato'' ha dichiarato l'attuale director football bianconero parlando di come si è evoluta la professione e delle proprie esperienze. Prima della lezione il responsabile dell'area scouting del Carpi, Riccardo Motta, fra i partecipanti al corso, ha omaggiato Giuntoli, ex ds proprio del club emiliano, con una sciarpa della società biancorossa. Oltre al dirigente juventino sono saliti in cattedra oggi l'allenatore spagnolo Rafa Benitez, l'ex ds fra gli altri di Napoli e Bologna Riccardo Bigon e l'attuale Women's Football Director della Juventus Stefano Braghin. Ieri hanno tenuto lezione il ds del Rennes Frederic Massara, il tecnico dell'Empoli Roberto D'Aversa, il designatore arbitrale della Serie A Gianluca Rocchi e del team manager del Milan Alberto Marangon. Domani si concluderà il programma didattico del corso della durata complessiva di 144 ore.