Giudizi lesivi su arbitro La Penna, multe a Fonseca e Milan

A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti, l'ex tecnico del Milan Paulo Fonseca è stato sanzionato con un'ammenda di 10.000 euro. A titolo di responsabilità oggettiva anche la società rossonera è stata sanzionata con un'ammenda di 5.000 euro. A carico di Fonseca era stato aperto un procedimento per violazione degli articoli 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e 37, commi 1 e 2, del regolamento del settore tecnico, sia in via autonoma che in relazione all'art. 23 del Codice di giustizia sportiva "per avere lo stesso, al termine della gara Atalanta-Milan disputata lo scorso 6 dicembre e valevole per la 15a giornata del campionato di Serie A - nel corso delle consuete interviste post gara concesse agli organi di stampa - espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia dell'arbitro dell'incontro, Federico La Penna, sia, per l'effetto e più in generale, dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa". "Contro il Milan è sempre lo stesso, non c'è rispetto per il Milan in questo momento. Io non ho paura di dire la verità, come oggi. Ho sempre rispettato il lavoro degli arbitri, ma sono tanti errori e tutte le settimane, sempre contro gli stessi. Il modo con cui ha arbitrato l'arbitro oggi è una mancanza di rispetto per il Milan", aveva detto Fonseca criticando l'operato arbitrale nel post-gara, per poi aggiungere: "La Penna per esempio era al Var in Atalanta-Udinese e si è visto cosa è successo in quella partita. Io infatti avevo paura di questo arbitro per questa partita...".