Giroud: "Deluso dall'addio di Maldini, magari un giorno torneremo insieme al Milan"

Grande protagonista dell'ultimo Milan scudettato targato Stefano Pioli, Oliver Giroud è tornato a parlare del suo periodo in rossonero e non solo. "Il Milan mi manca - ha ammesso il francese, ora al Lille, ai microfoni di MilanNews -. Mi piacerebbe tornare a respirare l'atmosfera di San Siro che era diversa. Un mio ritorno? Non so cosa farò dopo la carriera e se rimarrò nel mondo del calcio. Ma se il Milan avrà bisogno di me, perché no? Forse un giorno tornerà anche Maldini, io ero molto fiero di lui. Quando lui andò via rimasi molto deluso".