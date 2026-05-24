Girona retrocesso, Betis in Champions e... i verdetti della Liga. Anche la Spagna può avere 9 squadre in Europa

24 Mag 2026 - 09:10
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Si è chiusa ieri sera con l'ultima giornata (anche se stasera si gioca Villarreal-Atletico) la stagione 2025/26 de la Liga. Il titolo è andato come ormai noto da tempo al Barcellona, ma vediamo tutti gli altri verdetti del campionato spagnolo:

Campione: Barcellona
In Champions: Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid e Betis Siviglia (la Spagna manda cinque squadre)
In Europa League: Celta Vigo e Real Sociedad (che ha vinto la Coppa del Re).
In Conference: Getafe 
Se il Vallecano vincerà la finale di Conference andrà in Europa League e la Spagna avrà nove squadre in Europa come l'Inghilterra in questa stagione (record assoluto)

Retrocesse: Maiorca, Girona, Oviedo

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