Girona retrocesso, Betis in Champions e... i verdetti della Liga. Anche la Spagna può avere 9 squadre in Europa

Campione: Barcellona

In Champions: Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid e Betis Siviglia (la Spagna manda cinque squadre)

In Europa League: Celta Vigo e Real Sociedad (che ha vinto la Coppa del Re).

In Conference: Getafe

Se il Vallecano vincerà la finale di Conference andrà in Europa League e la Spagna avrà nove squadre in Europa come l'Inghilterra in questa stagione (record assoluto)