GIOVANILI EMPOLI: SCONTRO TRA PULLMAN DELLA SQUADRA E UN MEZZO PESANTE

Incidente nel primo pomeriggio sull'autostrada A 12 dove un camion che transitava in direzione Livorno a pochi chilometri dal casello Versilia, avrebbe, secondo una prima ricostruzione, tamponato un pullmino della squadra giovanile di calcio dell'Empoli, con a bordo quattro ragazzi che stavano andando ad allenarsi. Il mezzo dei giocatori era fermo ai lati della strada per un guasto ed il camion probabilmente non sarebbe riuscito a frenare, finendo contro il pulmino per poi andare a sbattere sul guardrail. Quattro i feriti, tra cui il conducente del camion, che nell'impatto ha riportato contusioni ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Versilia. In codice verde invece tre ragazzi che erano a bordo del pullman, anche loro sono stati trasportati al Versilia per gli accertamenti, mentre il resto della squadra per fortuna hanno avuto solo tanto spavento assieme ai dirigenti e lo staff tecnico. Sul posto sono intervenute ambulanze, e per i rilievi la polizia stradale. A causa dell'incidente si sono formati circa tre chilometri di coda.