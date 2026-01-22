Giovane calciatore afferra al collo l'arbitro: squalificato per 2 anni

Un giovane calciatore dell'Orlando Calcio Livorno, formazione che partecipa al campionato regionale Under 18, è stato squalificato dal giudice sportivo per due anni, fino al 22 gennaio 2028, per aver afferrato al collo l'arbitro. Il fatto è avvenuto al 48' del secondo tempo dell'incontro Orlando Calcio Livorno-Limite e Capraia, con la squadra ospite in vantaggio per 0 - 1, quando Konate, espulso per aver offeso il direttore di gara, alla notifica del provvedimento, è scritto nella motivazione, ''gli stringeva il collo con la mano provocandogli momentaneo dolore. Nei suoi confronti pronunciava anche ulteriori frasi ingiuriose e minacciose che ne compromettevano la condizione psico-fisica, costringendo l'arbitro a decretare la sospensione della partita''. Per questo motivo alla società livornese è stata inflitta la punizione sportiva della perdita della partita con il punteggio di 0-3 e l'ammenda di 300 euro.