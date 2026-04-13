Ghana, scelto come Ct l'esperto Queiroz: nona nazionale per lui
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Il Ghana si affida all'esperienza di Carlos Queiroz per i Mondiali. Ufficiale l'arrivo del tecnico portoghese, 73 anni e alla nona avventura sulla panchina di una nazionale dopo quelle con Emirati Arabi Uniti, Sudafrica, Portogallo, Iran, Colombia, Egitto, Qatar e Oman.
Le stelle nere avevano esonerato Otto Addo a meno di 80 giorni dall'inizio della competizione, con l'allenatore che aveva pagato le sconfitte contro Germania e Austria a nazionale già qualificata. Queiroz proverà a farsi strada nel torneo americano, in cui il Ghana è stato inserito nel girone L insieme a Inghilterra, Croazia e Panama.