Fiorentina, Gosens: "Gol pesante, vicini alla salvezza. Vogliamo crederci anche in Conference"

Anche Rolando Mandragora sorride ai microfoni di Dazn: "Abbiamo vissuto un'annata particolare. Non siamo partiti bene e stiamo provando a risollevarla per quanto possibile. Giovedì abbiamo subito una brutta sconfitta in casa del Crystal Palace, al ritorno proveremo a crederci e a fare qualcosa di importante. Faccio un appello ai nostri tifosi: abbiamo bisogno di loro e vogliamo crederci ancora, poi penseremo alla salvezza che non è ancora raggiunta".