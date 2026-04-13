Fiorentina, Gosens: "Gol pesante, vicini alla salvezza. Vogliamo crederci anche in Conference"
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La Fiorentina batte la Lazio e vola a +8 sulla zona calda grazie alla rete di Robin Gosens, in rete anche all'andata: "Questo gol aveva un peso diverso, ci ha portato alla vittoria e abbiamo fatto un grande passo verso la salvezza. Non siamo ancora salvi, ma questa partita era fondamentale considerati i risultati del weekend. Sono felice per il gruppo che quest'anno ha sofferto tanto".
Inizio non perfetto dei viola, che poi hanno trovato fiducia dopo il gol: "Abbiamo concesso subito due occasioni, non siamo partiti nel migliore dei modi. Dopo il gol però la partita è cambiata, abbiamo preso le misure e giocato con più fiducia e compattezza. Questo ci ha portato a una vittoria meritata e proveremo a crederci anche per il ritorno contro il Crystal Palace giovedì".
Gosens si è dovuto arrendere alla stanchezza e a un piccolo problema fisico solo nel finale: "Alla fine ho lottato contro me stesso, volevo restare il più possibile in campo. Ma sono contento perché anche quando esco entra un altro che dà entusiasmo, Luis (Balbo, ndr) ha fatto bene"
Anche Rolando Mandragora sorride ai microfoni di Dazn: "Abbiamo vissuto un'annata particolare. Non siamo partiti bene e stiamo provando a risollevarla per quanto possibile. Giovedì abbiamo subito una brutta sconfitta in casa del Crystal Palace, al ritorno proveremo a crederci e a fare qualcosa di importante. Faccio un appello ai nostri tifosi: abbiamo bisogno di loro e vogliamo crederci ancora, poi penseremo alla salvezza che non è ancora raggiunta".