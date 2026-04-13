Lazio, Sarri: "Gol fortuito, sconfitta eccessiva. La stagione è stata devastante"
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"Il gol è stato fortuito, avevamo in mano noi la partita fino a quel momento. Poi abbiamo concesso qualche ripartenza di troppo a campo aperto...la sconfitta mi sembra eccessiva per quanto visto in campo". Parola di Maurizio Sarri a Dazn dopo il Ko contro la Fiorentina.
L'allenatore prova a restar sereno: "Non sono preoccupato per il mio futuro e non so quale saranno i programmi della Lazio per il futuro. La stagione è stata devastante, anche nella preparazione a questa gara ci mancavano dieci giocatori".
Verso la finale di Coppa Italia: "Proviamo a recuperare dei giocatori, poi bisogna vedere in che condizione arrivano. La speranza è di recuperarli in piena efficienza. Da qui alla fine del campionato vogliamo giocare partite vere".