Arabia Saudita, Georgios Donis è il nuovo Ct: contratto fino al 2027

Il greco Georgios Donis è stato nominato commissario tecnico della nazionale saudita, in sostituzione del francese Hervé Renard, esonerato a meno di due mesi dall'inizio dei Mondiali, come annunciato dalla Federazione calcistica saudita. Il tecnico cinquantaseienne, che conosce bene il campionato saudita, dove in passato ha allenato l'Al Khaleej e l'Al Hilal tra le altre, ha firmato un contratto fino a luglio 2027, come comunicato dalla federazione sulla piattaforma social X.