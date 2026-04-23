Arabia Saudita, Georgios Donis è il nuovo Ct: contratto fino al 2027
Il greco Georgios Donis è stato nominato commissario tecnico della nazionale saudita, in sostituzione del francese Hervé Renard, esonerato a meno di due mesi dall'inizio dei Mondiali, come annunciato dalla Federazione calcistica saudita. Il tecnico cinquantaseienne, che conosce bene il campionato saudita, dove in passato ha allenato l'Al Khaleej e l'Al Hilal tra le altre, ha firmato un contratto fino a luglio 2027, come comunicato dalla federazione sulla piattaforma social X.
Il suo nome era stato spesso menzionato come possibile successore di Hervé Renard, esonerato il 17 aprile, nonostante i "Falchi Verdi" fossero riusciti a qualificarsi per la loro settima Coppa del Mondo sotto la sua guida, la terza consecutiva, che si svolgerà dall'11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. L'Arabia Saudita affronterà Spagna, Uruguay e Capo Verde nel Gruppo H.