Serie A: un buon Genoa non basta, è solo 0-0 con il Venezia

I rossoblu spingono ma non fanno crollare il muro della squadra di Zanetti: Ballardini sempre più in bilico

Non vanno oltre lo 0-0 Genoa e Venezia in questa undicesima giornata della Serie A. Allo stadio Luigi Ferraris i rossoblu conducono la partita e si rendono pericolosi in più occasioni, ma non riescono a superare la difesa della squadra di Zanetti che alza il muro per 90 minuti. Ballardini resta così nelle zone basse della classifica con otto punti e vede la sua panchina tremare sempre di più, nove punti e situazione delicata anche per i veneti.

LA PARTITA

Continua il momento no di Genoa e Venezia che non vanno oltre lo 0-0 al Luigi Ferraris e restano entrambe in piena zona retrocessione della classifica. Otto punti per la squadra di Ballardini, la cui panchina è sempre più in bilico, mentre hanno una lunghezza in più gli uomini di Zanetti. Nessuna delle due squadre riesce così a uscire dalla crisi: molto meglio il Genoa che si rende pericoloso e sfiora il gol più volte, ma non concretizza e non sorprende in modo decisivo l’attenta difesa ospite. Pronti via e al 4’ la prima grande occasione è però del Venezia, vicino al gol su calcio d’angolo con Busio che mette sul fondo dopo una spizzata di Ceccaroni. Solo un sussulto, il Genoa reagisce subito e nel giro di cinque minuti si rende pericoloso con Destro, Cambiaso e Rovella ma il portiere veneto Romero è bravissimo e attento in tutte le occasioni.

La squadra di Ballardini prende in mano il pallino del gioco e al 34’ su calcio d’angolo Sturaro mette fuori di poco. Non crolla quindi il muro di Zanetti e nella ripresa lo spartito non cambia con i rossoblu molto più propositivi nel cercare la vittoria. Al 62’ Ekuban, subentrato a Destro infortunato, sbaglia malamente un rigore in movimento, poi gli altri neoentrati genoani Kallon e Caicedo provano a rendersi pericolosi ma l’intesa sfuma. Il Genoa continua a spingere e chiude il Venezia nella sua area ma alla fine l’incontro si trascina verso uno 0-0 che non accontenta nessuno.

IL TABELLINO

Genoa-Venezia 0-0

Genoa (4-3-1-2): Sirigu 6, Cambiaso 6,5, Biraschi 6, Vasquez 6, Criscito 6,5, Sturaro 6,5 (19’ st Kallon 6), Badelj 5,5, Rovella 7, Galdames 5 (19’ st Tourè 5,5), Destro 5,5 (11’ st Ekuban 4,5, 40’ st Buksa sv), Pandev 5,5 (1’ st Caicedo 6). Allenatore: Ballardini 6

Venezia (4-3-3): Romero 7, Mazzocchi 6 (1’ st Ebuehi 6), Caldara 6,5, Ceccaroni 6, Haps 6,5 (39’ st Molinaro sv), Crnigoj 5,5 (24’ st Kiyine sv), Busio 5,5, Tessmann 5, Okereke 5,5, Henry 5 (39’ st Forte sv), Aramu 6 (32’ st Peretz sv). Allenatore: Zanetti 5,5

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Mazzocchi (V), Biraschi (G), Caldara (V), Aramu (V)

LE PAGELLE

Criscito 6,5 Attento in fase difensiva, propositivo in quella offensiva, controlla tutta la fascia eseguendo alla perfezione i suoi compiti.

Sturaro 6,5 Lotta come sempre su tutti i palloni spezzando le trame del Venezia con dinamismo e tecnica, sfiora anche il gol con i suoi soliti inserimenti.

Rovella 7 Ispirato negli assist e nel servire i compagni, sempre pericoloso sui calci piazzati, è una costante spina nel fianco per gli avversari.

Romero 7 Tiene a galla i suoi soprattutto nel primo tempo con una serie di parate decisive, dà sicurezza al reparto difensivo.

Caldara 6,5 Insieme al suo portiere alza il muro a difesa della porta del Venezia: riesce a contenere gli attaccanti del Genoa.

Henry 5 Poco aiutato dai compagni, fa molta fatica a rendersi pericoloso e viene ingabbiato dalla difesa genoana.

LE STATISTICHE DI OPTA

• Il Genoa ha collezionato otto punti in questo campionato, lo scorso anno dopo 11 turni di Serie A ne aveva sei.

• Il Genoa è la squadra che ha pareggiato più incontri casalinghi nel 2021 in Serie A: nove su 17 (4V, 4P).

• Il Genoa non ha trovato il gol nel primo tempo in 10 delle sue 11 partite, più di qualsiasi altra squadra nella Serie A in corso.

• Per la prima volta nell’era dei tre punti a vittoria, una squadra ha schierato due giocatori statunitensi titolari in un match di Serie A (il Venezia con Tanner Tessmann e Gianluca Busio).

• Era dalla gara esterna giocata contro il Torino nel febbraio 2021 che il Genoa non pareggiava una partita per 0-0 in Serie A.

• Era dalla gara interna giocata contro il Chievo nel novembre 2001 che il Venezia non pareggiava una partita per 0-0 in Serie A.

• Nicolò Rovella è il giocatore ad aver giocato più palloni (99) e creato più occasioni (sei) durante la gara (sei).