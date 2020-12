Serie A: Genoa-Milan 2-2, Kalulu salva Pioli e primato

GENOA-MILAN 2-2

di

ANDREA GHISLANDI

Nella 12a giornata di Serie A, il Milan pareggia 2-2 contro il Genoa e vede assottigliarsi a un solo punto il vantaggio in classifica sull'Inter. A Marassi, dopo un primo tempo con pochissime emozioni, la gara si accende nella ripresa. Destro la sblocca al 47' dopo un miracolo di Donnarumma su Shomurodov. Vantaggio che dura 5', fino al diagonale vincente di Calabria. Ancora Destro con un colpo di testa schiacciato porta avanti il Grifone (60'), ma la zampata di Kalulu evita a Pioli il primo ko in campionato.









































































































LA PARTITA

Ancora un 2-2, il secondo consecutivo, permettono a un Milan con il fiatone e decimato dalle assenze (quella di Theo Hernandez l'ultima per un fastidio muscolare, a cui si aggiungono Ibra, Kjaer, Bennacer e Gabbia) di tenere la vetta della classifica, ma ora i rossoneri sentono davvero il fiato sul collo dei cugini. Come contro il Parma (Theo Hernandez eroe di serata), sono i difensori a permettere a Pioli di allungare a 24 la striscia senza sconfitte (12 l'anno scorso e 12 in questa stagione), con Calabria e Kalulu nelle insolite vesti di goleador. Ma se contro i ducali la capolista aveva fatto la gara e solo un'incredibile sfortuna (4 legni) non aveva permesso di ottenere i tre punti, questa sera il Genoa ha meritato senza dubbio il punticino e con una maggiore attenzione avrebbe potuto anche fare il colpaccio senza rubare nulla.

Complessivamente scadente e con pochissime emozioni il primo tempo che va in scena a Marassi, con un Milan mai così sottotono in questo fantastico avvio di stagione. Contro un Genoa schierato con un compatto 4-4-2 e che pensa esclusivamente a non lasciare spazi, Calhanoglu e compagni faticano davvero tanto, con Leao largo a sinistra inconcludente, Rebic che conferma le difficoltà nel fare il vice-Ibra. Così è sull'asse di destra, con Castillejo che mette in difficoltà Pellegrini, dove la capolista prova a sfondare, senza però creare problemi a Perin. La gara si infiamma (si fa per dire) solo nel finale: il diagonale di Destro finisce a lato di poco (36'), poi Rebic fa l'unica cosa buona della sua serata, saltando Bani, e liberando il sinistro dopo un tunnel a Ghiglione, ma Perin è superlativo e si salva (37'). Dall'angolo, Romagnoli anticipa il portiere ligure in uscita, ma il suo colpo di testa termina alto di poco.

La ripresa, invece, è una girandola di emozioni e la gara diventa bellissima e avvincente. L'ex Destro porta avanti i padroni di casa con un facile tap-in dopo un miracolo di Donnarumma su Shomurodov, che festeggia la nascita del figlio con una buona prova. Il gol subito dà la sveglia al Diavolo, che trova il pareggio con Calabria, il cui diagonale dalla distanza sorprende Perin. Pioli prova a giocarsi le carte Saelemaekers e Hauge (fuori Castillejo e Rebic), spostando Leao punta centrale Sulla sinistra Dalot fa rimpiangere Hernandez e proprio dalla sua parte arriva ancora il cross del 2-1 Genoa: Ghiglione la mette sul secondo palo, Destro anticipa Kalulu e schiaccia di testa alle spalle di Donnarumma. Le energie scarseggiano, così come la lucidità, ma il Milan ha sette vite come i gatti e non muore mai. Dopo un tentativo di Hauge (destro a lato di un soffio), a trovare il pareggio è forse l'uomo più inaspettato, alla seconda gara in Serie A e alla prima da titolare: Pierre Kalulu trova la zampata vincente anticipando Masiello sulla torre di Romagnoli. L'ultima occasione, però, è del Genoa: Donnarumma vola sulla sforbiciata di Donnarumma (89') e dal corner il colpo di testa di Goldaniga finisce fuori non di molto.

LE PAGELLE

Destro 7,5 - Fa le prove del gol nel primo tempo con un diagonale che termina a lato di poco. Poi si scatena nella ripresa e se il tap-in dell'1-0 è facile facile, la schiacciata di testa del 2-1 è da attaccante vero. Una serata da incornciare.

Shomurodov 6,5 - Nel giorno della nascita del figlio, l'attaccante uzbeko conferma di avere potenziale ed è davvero utile anche quando non è in possesso palla. In pratica il primo gol è tutto suo, con una splendida girata che ha costretto Donnarumma al miracolo.

Pellegrini 5 - Serataccia per il terzino sinistro, che soffre Castillejo e non spinge mai. Maran gli risparmia la ripresa.

Donnarumma 7 - Prende due gol, ma è il migliore dei suoi. Fa un miracolo su Shomurodov, ma Destro poi lo beffa. All'89' ha riflessi da gatto sulla sforbiciata di Scamacca. Due super-parate che purtroppo valgono solo un punto.

Kalulu 6 - Il voto del francesino è l'esatta media tra la prestazione difensiva (da 5) e quella offensiva (da 7). Deve ancora crescere tanto ed essere più cattivo e reattivo, ma la sua serata resta comunque da ricordare per il primo gol in Serie A che ha evitato la sconfitta al Diavolo.

Dalot 5 - Il terzino portoghese getta alle ortiche una super-occasione, non riuscendo ad approfittare del forfait all'ultimo di Hernandez. Mai un'iniziativa e dalla sua parte Ghiglione e Goldaniga trovano gli assist vincenti.

IL TABELLINO

GENOA-MILAN 2-2

Genoa (4-4-2): Perin 6,5; Goldaniga 6, Bani 6, Masiello 6,5, Pellegrini 5 (1' st Czyborra 5,5); Ghiglione 6,5, Lerager 6, Sturaro 6 (31' st Behrami 6), Pjaca 5,5 (24' st Melegoni 6); Destro 7,5 (31' st Scamacca 6), Shomurodov 6,5 (40' st Radovanovic sv). A disp: Paleari, Zima, Criscito, Badelj, Rovella, Zajc, Dumbravanu. All: Maran 6,5

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma 7; Calabria 6,5, Kalulu 6, Romagnoli 6, Dalot 5; Kessie 5,5, Tonali 5,5 (32' st Brahim Diaz 6), Castillejo 6 (8' st Saelemaekers 6), Calhanoglu 6, Leao 5; Rebic 5,5 (8' st Hauge 6). A disp: A. Donnarumma, Tatarusanu, Conti, Theo Hernandez, Musacchio, Duarte, Krunic, Colombo, Maldini. All: Pioli 5,5

Arbitro: Orsato

Marcatori: 2' st e 15' st Destro (G), 7' st Calabria (M), 38' st Kalulu (M)

Ammoniti: Pellegrini (G), Romagnoli (M), Castillejo (M), Leao (M), Radovanovic (G)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

Il Milan ha segnato almeno due gol in 14 partite consecutive: record assoluto nella storia della Serie A, superato il Torino 1948 (13).

Il Milan è imbattuto da 24 partite in campionato, striscia migliore dal 1993 per i rossoneri.

Tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei con almeno 20 partite nel periodo, solo Milan (24) e Bayern Monaco (21) sono sempre andate a segno in campionato nel post-lockdown.

Il Milan si è trovato in svantaggio nelle ultime due partite di Serie A: era successo solo una volta nelle precedenti 10 (contro il Verona).

Mattia Destro ha realizzato una doppietta in Serie A per la prima volta da dicembre 2017, con la maglia del Bologna.

Mattia Destro non segnava da sette partite in Serie A, da settembre contro il Crotone.

Il Genoa non segnava due gol in Serie A da settembre contro il Crotone.

Il Genoa non vince da 11 partite in Serie A: i rossoblù non fanno peggio da aprile 2012.

Davide Calabria non segnava da 15 partite in Serie A, dallo scorso luglio contro il Bologna.

Questa è la 10° partita in cui il Genoa non trova il gol nel primo tempo, record negativo in questo campionato.

Il Milan non ha segnato nelle ultime due partite di Serie A nel primo tempo, dopo che era andato a segno nelle precedenti sette.

Presenza numero 50 in Serie A per Luca Pellegrini.