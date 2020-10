Serie A, Genoa: Marchetti, Perin e Radovanovic guariti dal Covid

BUONE NOTIZIE

Arrivano finalmente buone notizie in casa Genoa. Il club ha infatti comunicato che 3 dei 17 giocatori risultati positivi al coronavirus nelle scorse settimane sono ufficialmente guariti, avendo fatto registrare due tamponi negativi consecutivi: si tratta di Mattia Perin, il primo contagiato in ordine cronologico, il suo vice Federico Marchetti e il centrocampista Ivan Radovanovic. Un primo sospiro di sollievo per Maran, che comincia a recuperare pezzi in vista della trasferta di Verona di lunedì 19.

La speranza, naturalmente, è che da qui a una settimana vengano certificate altre negativizzazioni, consentendo ai rossoblù di schierare più giocatori possibili della prima squadra senza dover ricorrere in modo massiccio alla Primavera, come paventato nei giorni scorsi dal presidente Preziosi. Tra i primi ad aver riscontrato la positività ci sono ad esempio Lerager, Melegoni, Cassata, Pellegrini, Pjaca e Zappacosta. Oltre a Lasse Schone, che però non è stato inserito nella lista dei 25 ed è ormai in rotta con la società.

IL COMUNICATO UFFICIALE

"Il Genoa Cfc comunica che i calciatori Federico Marchetti, Mattia Perin e Ivan Radovanovic sono risultati negativi al Covid-19 per due tamponi consecutivi. Secondo protocollo i giocatori dopo la visita di idoneità potranno riprendere l’attività agonistica".