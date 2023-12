Serie A, Genoa-Empoli 1-1: Cancellieri risponde a Malinovskyi

GENOA-EMPOLI 1-1

A Marassi i rossoblù sbloccano il match, poi Andreazzoli rimette in carreggiata la gara con i cambi

Nella 14.ma giornata di Serie A Genoa ed Empoli pareggiano 1-1 e muovono la classifica. A Marassi nel primo tempo è il Grifone ad avere le occasioni migliori: Messias centra l'incrocio dei pali, poi Malinovskyi (37') prende la mira e dal limite e sblocca la gara col suo sinistro magico. Nella ripresa ci pensa Andreazzoli a rimettere in carreggiata la gara con i cambi: appena entrato, Cancellieri (67') pareggia i conti di testa su assist di Kovalenko.

LA PARTITA

Per la delicata sfida salvezza con l'Empoli Gilardino deve fare a meno di Gudmundsson e Strootman, ma recupera Retegui e sceglie Messias per completare il tandem d'attacco con Malinovskyi arretrato a centrocampo. A caccia di punti per allontanarsi dalle sabbie mobili della zona retrocessione, Andreazzoli invece cambia davanti e piazza Maldini nel tridente insieme a Cambiaghi e Caputo. A ritmi alti, in avvio le squadre si affrontano subito a viso aperto cercando la profondità con gli esterni e l'appoggio delle punte. Da una parte Sabelli non centra il bersaglio grosso da buona posizione e Retegui non trova la porta in tuffo su perfetto assist di Messias, dall'altra Cambiaghi spreca invece una grande occasione su una spizzata in verticale e Maldini ci prova di destro dopo una bella azione al limite. Botta e risposta che tiene vivo il match, ma che non spezza l'equilibrio. Bloccata in mediana, la partita si sviluppa tutta su giocate individuali ed è il Grifone a provarci con più cattiveria e coraggio. Sugli sviluppi di un cross di Vasquez, Messias ha l'occasione giusta per far saltare il banco, ma il suo sinistro si stampa sull'incrocio dei pali. Guizzo che aumenta la pressione dei padroni di casa e prepara il terreno al vantaggio rossoblù. Poco dopo, infatti, a sbloccare la gara ci pensa Malinovskyi, bravo a prendere la mira dal limite e a battere Berisha di esterno sinistro. Gol che concretizza il forcing del Genoa e manda gli uomini di Gilardino in vantaggio negli spogliatoi.

La ripresa inizia con l'ingresso in campo di Kovalenko al posto di Fazzini, ma è ancora il Grifone a rendersi pericoloso con un colpo di testa di Frendrup dopo un sinistro murato di Vasquez. Ordinata, la squadra di Gilardino pressa i portatori e concede poco spazio all'Empoli facendo densità al limite e giocando di rimessa. Bereszynski disinnesca un destro di Vogliacco, poi arrivano altri cambi. Andreazzoli fa entrare Grassi e Cancellieri, Gilardino invece leva Messias e fa entrare Kutlu. Mosse che danno ragione al tecnico dell'Empoli. Al primo pallone toccato, infatti, proprio il nuovo entrato Cancellieri pareggia subito i conti di testa su perfetto assist di Kovalenko. Gol che dà fiducia agli ospiti, allunga le squadre e riaccende la gara. Da una parte Martinez esce bene al limite, poi blocca una deviazione di Ismajli. Dall'altra Fini sfiora invece il raddoppio in mischia e Gilardino va all-in gettando Puscas nella mischia. In pressione e spinti dai cori del Ferraris, nel finale i rossoblù attaccano a testa bassa e spingono a caccia del gol. Luperto libera bene su un cross di Badelj, poi la gara si chiude su un colpo di testa debole di Retegui. Genoa ed Empoli si annullano e non si fanno male.



LE PAGELLE

Malinovskyi 7: arretrato, gestisce il traffico in mediana con precisione e qualità andando anche a rimorchio delle punte. Sblocca la gara con un sinistro chirurgico dal limite segnando il secondo gol di fila

Messias 7: lavora bene tra le linee alle spalle di Retegui e si sacrifica anche in fase di non possesso. Le azioni migliori del Genoa arrivano tutte dal suo sinistro. Nel primo tempo centra l'incrocio dei pali

Retegui 5,5: non è ancora al top della condizione e si vede quando attacca lo spazio e negli stacchi di testa. Riesce a rendersi comunque pericoloso in un paio di occasioni, ma non ha la cattiveria giusta per fare male

Cancellieri 6,5: entra e al primo pallone toccato si fa trovare al posto giusto nel momento i giusto e pareggia i conti di testa

Cambiaghi 5,5: Dragusin gli sta addosso e prova a muoversi a caccia di spazio. L'intenzione è buona, il risultato meno. Nel primo tempo spreca una buona occasione, nella ripresa meglio dopo la rete di Cancellieri, ma spesso poco lucido nelle scelte

Maldini 6: è il più dinamico e propositivo del tridente titolare. Parte a sinistra e si accentra per andare al tiro. Nel primo tempo semina il panico al limite, ma il suo destro non è preciso. Nella ripresa lascia il posto a Cancellieri



IL TABELLINO

GENOA-EMPOLI 1-1

Genoa (3-5-2): Martinez 6; Vogliacco 6, De Winter 6, Dragusin 6,5; Sabelli 6 (38' st Puscas sv), Frendrup 6,5, Badelj 6,5, Malinovskyi 7 (27' st Fini 6), Vasquez 6,5 (27' st Haps 5,5); Messias 7 (21' st Kutlu 5,5), Retegui 5,5.

A disp.: Leali, Sommariva, Martin, Matturro, Hefti, Thorsby, Jagiello, Galdames. All.: Gilardino 6

Empoli (4-3-3): Berisha 6; Bereszynski 6, Ismajli 6, Luperto 6,5, Cacace 6; Fazzini 5,5 (1' st Kovalenko 6,5), Ranocchia 6 (21' st Grassi 6), Maleh 6 (31' st Marin sv); Cambiaghi 5,5, Caputo 5,5 (48' st Shpendi sv), Maldini 6 (21' st Cancellieri 6,5).

A disp.: Perisan, Caprile, Walukiewicz, Ebuehi, Bastoni, Gyasi, Destro. All.: Andreazzoli 6

Arbitro: Aureliano

Marcatori: 37' Malinovskyi (G), 22' st Cancellieri (E)

Ammoniti: Malinovskyi, Badelj, Vogliacco (G); Ranocchia (E)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

- Il Genoa non pareggiava un match casalingo di Serie A dal 26 settembre contro il Napoli (2-2): il Grifone nelle ultime sette partite di campionato non è mai riuscito a segnare più di un solo golo.

- L’Empoli ha recuperato il suo primo punto da situazione di svantaggio in questo campionato.

Nessun match di questo campionato ha visto meno tiri nello specchio della porta di Genoa-Empoli (due soltanto, i due dei gol, su 30 conclusioni totali).

- Tra chi ha segnato almeno 25 gol in Serie A nelle ultime 20 stagioni (dal 2004/05 ad oggi), solamente Andrea Pirlo (77.4%, 24 su 31) ha segnato di più in percentuale da fuori area di Ruslan Malinovskyi (68%, 17 su 25).

- Ruslan Malinovskyi ha trovato il gol in due partite consecutive di Serie A per la prima volta dall’aprile 2021 (tre di fila in quel caso, contro Juventus, Roma e Bologna).

- Dalla stagione del suo esordio nei Big-5 campionati Europei (2019/20), solamente Lionel Messi (23) ha realizzato più reti da fuori area di Ruslan Malinovskyi (17) nei maggiori cinque tornei continentali.

- 17 dei 25 gol in Serie A di Malinovskyi sono arrivati da fuori area, tra cui otto degli ultimi nove.

- Secondo gol in Serie A per Matteo Cancellieri: il primo lo aveva realizzato il 20 marzo 2022, con la maglia del Verona contro l’Empoli.

- Quello di Matteo Cancellieri è il gol più rapido segnato in questa Serie A da un giocatore subentrato: dopo 1 minuto e 23 secondi dal suo ingresso in campo

- Per la prima volta in carriera, Viktor Kovalenko ha partecipato attivamente a un gol (rete contro il Napoli, assist ogg) in due trasferte consecutive di Serie A.

- Il Genoa ha segnato in cinque gare consecutive di Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra agosto e settembre 2021 (cinque anche in quel caso).

- Era dal 12 maggio 2021(passaggio vincente per Zappacosta in Bologna-Genoa 0-2) che Milan Badelj non forniva un assist in Serie A.

- Solo il Frosinone (10) ha colpito più legni del Genoa (nove) in questo campionato.

- Junior Messias non iniziava un match da titolare in Serie A dal 4 giugno 2023 (Milan-Verona).

- Era dal 22 aprile 2023 – proprio al Ferraris, ma contro la Sampdoria e con la maglia dello Spezia che Daniel Maldini non giocava un match da titolare in Serie A.