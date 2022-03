Serie A, Genoa-Empoli 0-0: sesto pari di fila per il Grifone

GENOA-EMPOLI 0-0

Al Ferraris gara tirata ed equilibrata: Asllani e Vicario salvano il risultato su Portanova. Salvezza lontana per i rossoblù

Il Genoa non sfonda e incassa il sesto pareggio di fila "inutile" per la salvezza. Nel lunch match della 28.ma giornata di Serie A tra il Grifone e l'Empoli finisce 0-0 con le squadre che muovono la classifica a passo lento. Al Ferraris gara tirata ed equilibrata, ma le occasioni migliori se le procurano i rossoblù. Nel primo tempo Asllani salva sulla linea un colpo di testa a botta sicura di Portanova. Nella ripresa poi l'ex Juve ci riprova di destro ma Vicario vola e disinnesca il tentativo con l'aiuto della traversa. Genoa-Empoli in bianco Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Al Ferraris Blessin punta tutto sul dinamismo e ripropone la stessa formazione che ha fatto bene contro l'Inter con Yeboah punta centrale. Seconda consecutiva in panca per Destro. Andreazzoli risponde invece con Zurkowski, Asllani e Benassi in mediana e il tandem Bajrami-Verre alle spalle di Pinamonti. Scelte che in avvio intasano gli spazi, inchiodano la gara in mezzo al campo e spostano la lotta sugli esterni. A ritmo alto e con tanti duelli e contrasti è l'Empoli a partire meglio sul piano del gioco. Ma la manovra degli uomini di Andreazzoli non sfonda il bunker rossoblù. Una punizione di Bajrami sfiora la traversa, poi Sirigu disinnesca con qualche difficoltà un destro potente ancora dell'albanese. Occasioni a cui il Genoa risponde aumentando i giri, spingendo con Hefti e Portanova e cercando Yeboah per poi andare a pressare sulle seconde palle. Vicario blocca un destro da lontano di Badelj, poi il Grifone prova a colpire sui corner: Asllani respinge sulla linea un colpo di testa di Ostigard e un'incornata di Maksimovic finisce alta di poco. Guizzi che accendono il match e aumentano la pressione rossoblù. Dopo una grande azione a destra, Vicario respinge un colpo di testa ravvicinato di Portanova, poi Gudmundsson spara alto da buona posizione e Aureliano lascia correre su una trattenuta in area di Benassi su Portanova. Episodio che innesca le proteste rossoblù, ma che non cambia l'inerzia della gara. In pressione, il Grifone chiude infatti il primo tempo in avanti, ma non riesce a sbloccare il match. Vicario prima ferma un colpo di testa di Vasquez, poi blocca un destro debole di Melegoni.

La ripresa si apre con le squadre lunghe e più confusione in campo. Andreazzoli leva Verre e fa entrare La Mantia per dare più punti di riferimento davanti. Blessin invece toglie Yeboha e getta Destro nella mischia dando più peso e fiducia alla manovra rossoblù. Vicario vola su un bolide di Portanova e si salva grazie anche all'aiuto della traversa, poi Vasquez non trova la porta da buona posizione. Occasioni che innescano un nuovo giro di cambi. Nel Genoa fuori Portanova e Melegoni, dentro Rovella e Amiri. Nell'Empoli invece Bandinelli ed Henderson prendono il posto di Benassi e Bajrami. Mosse che aumentano i giri e la pressione rossoblù e costringono l'Empoli ad arretrare. Gudmundsson e Badelj ci provano da lontano, ma la mira è sbagliata. Poi una zuccata di Destro finisce alta sopra la traversa. In difficoltà, Andreazzoli passa al 3-5-2 facendo entrare Tonelli e Stulac e Sirigu è subito costretto a volare su un sinistro velenoso di Bandinelli dal limite. Pericolo a cui il Genoa risponde continuando a spingere. Destro ha sulla testa la palla buona per colpire, ma Vicario blocca la deviazione troppo centrale dell'attaccante. Nel finale poi c'è spazio solo per l'ultimo assalto rossoblù, ma il forcing è troppo disordinato e l'Empoli si difende bene serrando le linee e proteggendo il risultato. Al Ferraris finisce in bianco. Un buon punto per Andreazzoli, un altro punto inutile invece per Blessin in ottica salvezza.



LE PAGELLE

Portanova 7: garantisce corsa, pressione e dinamismo sulla trequarti lottando e andando a rimorchio. Ha due buone occasioni per colpire, ma Vicario è super e gli nega la gioia del gol

Hefti-Gudmundsson 6,5: si prendono cura in tandem della fascia destra dando spinta e ritmo alla manovra rossoblù. Le azioni migliori del Genoa passano spesso per i loro piedi

Yeboah 5: Luperto lo marca stretto e ha poco spazio per fr valere le sue caratteristiche in campo aperto. Si innervosisce e gioca con poca lucidità

Destro 5,5: entra per dare la scossa, ma non riesce a fare la differenza. Ha un paio di buone occasioni per colpire, ma non è freddo e Vicario è attento

Pinamonti 5: Maksimovic lo marca stretto ed è quasi sempre obbligato a giocare spalle alla porta. I compagni lo servono poco e male e non riesce a rendersi pericoloso

Zurkowski 5,5: Sturaro lo tiene nel mirino limitandolo. Fatica a trovare la posizione giusta tra le linee e a far cambiare passo all'Empoli in fase di possesso

Verre 5: prova opaca e senza guizzi e spinta sulla trequarti. Andreazzoli lo leva al 50'

Vicario 7: preciso nelle uscite e sicuro tra i pali. Il Genoa spinge e punta la sua porta, ma non trema. Provvidenziale il volo sul destro di Portanova che poi finisce sulla traversa



IL TABELLINO

GENOA-EMPOLI 0-0

Genoa (4-2-3-1): Sirigu 6,5; Hefti 6,5, Maksimovic 6, Ostigard 6,5, Vasquez 6; Sturaro 6, Badelj 6; Gudmundsson 6,5, Melegoni 6 (18' st Amiri 5,5), Portanova 7 (18' st Rovella 5,5); Yeboah 5 (11' st Destro 5,5).

A disp.: Semper, Marchetti, Bani, Calafiori, Ghiglione, Frendrup, Hernani, Kallon, Galdames. All.: Blessin 5,5

Empoli (4-3-2-1): Vicario 7; Stojanovic 6, Romagnoli 6, Luperto 6,5, Parisi 6,5; Asllani 6,5 (28' st Stulac 6), Zurkowski 5,5 (28' st Tonelli 6), Benassi 5,5 (17' st Bandinelli 6); Bajrami 6 (17' st Henderson 6), Verre 5 (6' st La Mantia 5,5); Pinamonti 5.

A disp.: Ujkani, Furlan, Cutrone, Di Francesco, Fiamozzi, Cacace, Viti. All.: Andreazzoli 5,5

Arbitro: Aureliano

Marcatori: -

Ammonizioni: Sturaro, Yeboah, Portanova, Rovella (G); Verre, Luperto, Bandinelli (E)

Espulsioni: -



LE STATISTICHE

- Il Genoa ha pareggiato tutte le sei partite di campionato eguagliando la striscia registrata tra settembre e ottobre 1992.

- Alexander Blessin ha pareggiato tutte le sei partite di campionato alla guida del Genoa: l’ultimo allenatore a farlo fu Leonardo Semplici tra marzo e aprile 2018 con la SPAL.

- Genoa e Cadice sono le due squadre che non hanno ancora ottenuto un successo casalingo in questo campionato nei cinque grandi campionati europei: i rossoblù non vincono al Ferrari da 16 partite (8N, 8P).

- Il Genoa non ha trovato il gol in 14 partite in questa Serie A, più di ogni altra squadra: nei cinque grandi campionati europei solo il Norwich (16) è rimasto a secco più spesso.

- Genoa ed Empoli sono due delle sole cinque squadre a non aver ancora ottenuto una vittoria in campionato nel 2022 nei cinque grandi campionati europei, come Rayo Vallecano, Granada e Hertha Berlino.

- Il Genoa ha effettuato almeno due tiri con sette giocatori diversi nella sfida contro l'Empoli: il numero più alto in una singola partita di questa Serie A.

- L'Empoli è la squadra contro cui il Genoa ha effettuato più tiri nello specchio in questa Serie A, tra le formazioni già affrontate all'andata e al ritorno (14). Le due sfide contro i toscani, infatti, sono quelle in cui il Grifone ha centrato più volte lo specchio avversario (7 all’andata e 7 al ritorno).

- L’Empoli non ha trovato il gol per tre trasferte consecutive in Serie A per la prima volta da aprile 2017 (quattro).

- Albert Gudmundsson ha creato sette occasioni per i compagni nella sfida contro l'Empoli, in numero più alto tra i giocatori del Genoa in una singola partita di questa Serie A.

- In generale, contro l'Empoli Albert Gudmundsson ha preso parte a 10 conclusioni per il Genoa (tre tiri, sette occasioni create): più di ogni altro giocatore rossoblù in una singola partita di questo campionato.