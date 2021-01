Serie A, Crotone-Genoa 0-3: doppietta di Destro e perla di Czyborra

CROTONE-GENOA 0-3

Successo fondamentale in chiave salvezza per il Genoa, che sbanca 3-0 il campo del Crotone ultimo. Ospiti avanti di due gol già nella prima mezz’ora di gioco: prima è Mattia Destro a sfruttare un rimpallo favorevole per scaricare in rete un tiro incrociato al 24’, poi Czyborra raddoppia al 29’ con uno splendido mancino al volo su suggerimento di Zappacosta. A inizio ripresa (50’) Destro sigla la doppietta con una zampata vincente su cross di Zajc.

LA PARTITA

E con questa fanno 10 punti nelle ultime quattro partite per il Genoa, che si allontana a +6 dalla zona retrocessione e mette sempre più in difficoltà il Crotone, che resta mestamente in ultima posizione con 12 punti. Primo squillo da parte dei calabresi al 7’: ci prova direttamente su calcio di punizione Junior Messias ma la sua traiettoria potente è centrale e termina direttamente tra le braccia di Perin. Dopo un errore di Cordaz su pressione di Destro, Badelj poi controlla male il pallone e non ne approfitta. È l’antipasto della rete che porta in vantaggio gli ospiti al 24’: inserimento di Zajc che, al posto di tirare, cerca Shomurodov nell’area piccola e, dopo un rimpallo, la sfera arriva sul piede di Destro, che incrocia il tiro e manda all’angolino. Cinque minuti più tardi e alla seconda occasione del match, gli uomini di Ballardini raddoppiano: Zajc da terra serve molto intelligentemente lungo la corsia destra Zappacosta, il cui cross preciso trova in area il collo pieno sinistro al volo di Czyborra che in diagonale spedisce nell’angolino basso alle spalle di Cordaz. Esecuzione splendida quella dell’ex Atalanta, che porta il risultato sullo 0-2 all’intervallo. La ripresa ricomincia con il Genoa che mette il lucchetto alla sfida: al 50’, infatti, su un pallone perso da Reca, Zajc crossa in mezzo alla ricerca di Destro che, lasciato solo da Marrone, non sbaglia con la punta del piede. I subentrati Pjaca e Pandev sfiorano il poker nel finale. ma il successo del Genoa, ora a 21 punti, resta indiscutibile. Per il Crotone è notta fonda; e domenica prossima c’è il Milan a San Siro.

LE PAGELLE

Magallan 5 – Sfortunato sul tentativo di spazzare via il pallone dopo il suggerimento di Shomurodov, che poi porta alla rete di Destro. L’attaccante uzbeko mette poi spesso in difficoltà il difensore argentino.

Marrone 4,5 – Si vede scappare Destro alle sue spalle nell’occasione del gol dello 0-3. Giornataccia per lui, così come per tutta la difesa crotonese.

Destro 7,5 – Arriva a 9 gol in campionato l’attaccante ex Bologna, che sblocca la situazione a favore dei rossoblù liguri. Bravo l’attaccante a crederci dopo la mezza occasione sbagliata da Zajc, così come è abile a firmare il tris con un tocco da calcetto.

Czyborra 7 – Il gran sinistro al volo dell’ex centrocampista dell’Atalanta vale il raddoppio del Genoa, che chiude di fatto i conti alla mezz’ora del primo tempo. Un vero gioiello da parte del tedesco.

Badelj 6 – Difficile trovare il peggiore del Genoa in questa giornata; probabilmente quello che ha convinto di meno rispetto agli altri è il centrocampista croato, non molto efficacie nella zona centrale del campo.

IL TABELLINO

Crotone (3-5-2): Cordaz 5,5; Magallan 5 (24’ st Djidji 6), Marrone 4,5, Golemic 5,5; Pedro Pereira 5 (1’ st Rispoli 6), Messias 6, Benali 5, Zanellato 5,5 (24’ st Eduardo Henrique 5,5), Reca 5; Di Carmine 5 (11’ st Rivière 6), Simy 5. A disp.: Festa, Crespi, Dragus, Luperto, Rojas, D’Aprile, Rispoli, Petriccione, Vulic. All.: Stroppa 5

Genoa (3-5-2): Perin 6; Masiello 6, Radovanovic 6,5, Criscito 6,5; Zappacosta 6,5 (26’ st Ghiglione 6), Strootman 6,5 (29’ st Behrami 6), Badelj 6, Zajc 7 (16’ st Melegoni 6,5), Czyborra 7; Shomurodov 6,5 (16’ st Pjaca 6), Destro 7,5 (26’ st Pandev 6). A disp.: Marchetti, Zima, Goldaniga, Portanova, Onguéné, Rovella, Pellegrini L. All.: Ballardini 6,5

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 24’ Destro (G), 29’ Czyborra (G), 5’st Destro (G),

Ammoniti: Strootman (G), Messias (C), Eduardo Henrique (C), Reca (C)

LE STATISTICHE

Il Genoa ha vinto due gare consecutive in campionato per la prima volta in questa stagione di Serie A: l’ultima occasione risaliva allo scorso luglio (vs Lecce e Sampdoria, con Nicola in panchina).

Il Genoa ha vinto quattro delle ultime sette gare di campionato (2N, 1P), tante vittorie quante ottenute nelle precedenti 19 gare di Serie A.

Quarto clean sheet consecutivo per il Genoa in campionato per la prima volta dal gennaio 2018: quattro gare senza subire gol anche in quel caso, con Davide Ballardini sulla panchina (anche in quell’occasione il tecnico era subentrato sulla panchina dei rossoblù nel corso della stagione)

Vittoria numero 150 in trasferta per il Genoa in Serie A (incluse le vittorie a tavolino).

Mattia Destro ha trovato il gol in tre presenze di fila in Serie A per la prima volta dal maggio 2019.

Mattia Destro ha messo a segno il suo nono centro stagionale in Serie A, ma solo tre di questi sono arrivati in trasferta (compresa la doppietta odierna). L’attaccante, inoltre, è il giocatore che ha segnato più gol in Serie A da metà dicembre 2020 ad oggi (otto).

Lennart Czyborra ha trovato il suo primo centro in Serie A con il suo primo tiro in porta nel massimo campionato.

Entrambi i gol di Lennart Czyborra in questa stagione sono arrivati entro la prima mezzora di gioco: al 29’ oggi e al 28’ contro la Juventus in Coppa Italia, lo scorso 13 gennaio.

Lennart Czyborra è il secondo giocatore tedesco ad aver trovato la rete con il Genoa in Serie A dopo Rudolf Kölbl nella stagione 1964/65

Seconda doppietta stagionale per Mattia Destro, dopo quella realizzata contro il Milan: l’attaccante ha messo a segno due marcature multiple nelle prime 20 giornate in una singola stagione di Serie A per la seconda volta in carriera, in precedenza con il Siena nel 2011/12.

Presenza da subentrato numero 154 per Goran Pandev in Serie A: il macedone eguaglia oggi Sergio Pellissier come giocatore con più presenze dalla panchina nel massimo campionato italiano nell’era dei tre punti a vittoria.

Goran Pandev ha agganciato Sergio Pellissier, Altafini e Daniele De Rossi nella classifica presenze di tutti i tempi in Serie A (459, 29^ posizione).

Oggi 50a presenza in Serie A per Ahmad Benali, tutte collezionate con la maglia del Crotone.