Genoa, tifosi scatenati su Instagram: vogliono lo sceicco presidente

16/05/2019

#PleaseSaveGenoaCFC o #PleaseSaveGenoa sono gli hashtag con cui i genoani hanno inondato di commenti l’ultima fotografia dello sceicco degli Emirati Arabi, secondo vicepresidente del Consiglio esecutivo di Dubai, in cui viene specificato che il Gruppo Emirates ha raggiunto il 31esimo anno di profitto e intende proseguire a investire in persone, tecnologia e infrastrutture.

Tra gli oltre 500 commenti in cui i tifosi rossoblu implorano lo sceicco, che sponsorizza diversi club tra cui Real Madrid e Arsenal ma non ha squadre di proprietà, di comprare il club, compaiono anche un paio di commenti di tifosi doriani, che lo invitano invece a non prendere in considerazione l’invito.

Dopo che il Genoa aveva comunicato di aver conferito mandato adquale advisor per la cessione della società, i tifosi hanno fissato una nuova assemblea alla Sala Chiamata del Porto.