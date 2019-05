Genoa, nominato un advisor per la cessione della società

14/05/2019

Il Genoa ufficialmente è in vendita . Il club ligure guidato da Enrico Preziosi ha infatti reso noto, attraverso il proprio sito ufficiale, di essersi rivolto ad un advisor esterno, Assietta Spa , affinché possa gestire al meglio questa fase di cambiamento. Ancora nessuna notizia invece su chi potrebbe essere interessato a guidare uno dei club storici della nostra Serie A.

Questo il comunicato integrale del club: "Il Genoa Cricket and Football Club S.p.A. comunica che è stato conferito mandato ad Assietta S.p.A., Società di consulenza finanziaria specializzata in Corporate Finance, quale advisor per la cessione della Società. A supporto del processo di vendita, l’advisor verrà altresì affiancato da un soggetto avente profilo e network internazionali".

Proprio la nomina di un advisor era una delle condizioni imposte dalla tifoseria, che da settimane ha iniziato una durissima contestazione nei confronti del presidente Enrico Preziosi.