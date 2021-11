Genoa, Shevchenko: "Contro il Milan proverò a bloccare le emozioni"

VERSO GENOA-MILAN

"Ho promesso ai tifosi rossoblù che farò il massimo per loro e farò di tutto per mettere i rossoneri in difficoltà

Per la prima volta da quando ricopre il ruolo di allenatore, Andriy Shevchenko affronterà il "suo" Milan da avversario. Dopo tanti anni e tante vittorie in rossonero, il neo tecnico ucraino del Genoa sa che questa, per lui, non sarà una partita come le altre. "Sicuramente sarò emozionato, ma sto cercando di bloccare tutte le emozioni", ha detto "Sheva" alla vigilia della sfida di "Marassi" con il Milan.

Vedi anche genoa Genoa, Zangrillo è il nuovo presidente: "Abbiamo un progetto importante" Gli anni in rossonero non possono essere dimenticati, ma per il tempo della partita ci proverà. "Sono un professionista e quello che ho promesso ai tifosi del Genoa è che farò il massimo per loro, darò il cento per cento e farò di tutto per mettere il Milan in difficoltà - ha sottolineato - . Sicuramente sarà una partita molto difficile, per questo dovremo lavorare tanto perché il Milan è una squadra di grande qualità".

Al suo Genoa, reduce dal bel pareggio di Udine, Shevchenko chiede poche ma precise cose: "Voglio una squadra motivata e con un grande spirito. Dobbiamo riuscire a mantenere la compattezza, ridurre le distanze tra le linee e lavorare sempre come un blocco unico. La solidità è fondamentale e partendo da quella bisogna controllare meglio la partita e provare poi a mettere in difficoltà i nostri avversari".

Sugli avversari non si illude: "E' vero che il Milan arriva da due sconfitte però è una squadra che gioca un bel calcio. Ho riguardato tante loro partite e soprattutto le ultime due. È una squadra che gioca bene e crea tante occasioni, noi dobbiamo essere molto prudenti e attenti. Pesano tanto le assenze dei nostri giocatori migliori. In questo momento dobbiamo pensare di recuperare i giocatori e prepararci al meglio".