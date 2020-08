Genoa, Nicola: "Meritavamo di salvarci prima"

LE REAZIONI

Davide Nicola è il ritratto della felicità dopo la salvezza del Genoa, da lui preso all'ultimo posto. "Avremmo meritato di salvarci un po' prima, quello che mi interessa è che la squadra, dal mio arrivo, ha totalizzato punti per essere nona in classifica - ha spiegato il tecnico -. Non raggiungere l'obiettivo sembrava un fallimento". Niente impresa per Liverani, che ora pensa al futuro: "Restare a Lecce una possibilità".

"È come se ci fossimo salvati due volte, perché è stato un campionato atipico. La squadra ha delle qualità che magari non è riuscita ad esprimere. Al mio arrivo avevamo undici punti, abbiamo dovuto acciuffare il Lecce e poi abbiamo ottenuto ventotto punti - ha proseguito Nicola ai microfoni di Dazn -. L'unico rammarico è che avremmo meritato di salvarci un po' prima, ma è stato un campionato estenuante. Dal mio arrivo siamo noni in classifica, e da questo punto di vista non raggiungere l'obiettivo sembrava un fallimento. È importante soprattutto per i giovani, per insegnare la capacità di non guardare soltanto il risultato".

Criptico sul suo futuro. "Io penso a farmi una doccia e tornare a casa, per il resto vedremo. Mi interessa solo valorizzare il lavoro che hanno fatto questi ragazzi". Poi i complimenti al Lecce. "Faccio i complimenti al Lecce, che è stato con noi fino alla fine. Penso che abbiano fatto un grande lavoro, a prescindere dal risultato".

LIVERANI: "RIMANERE A LECCE UNA POSSIBILITA'"

Questa le parole di Fabio Liverani dopo la retrocessione dei salentini: "Lo scontro diretto col Genoa sicuramente è stato importante, ma non decisivo perché poi abbiamo avuto un paio di occasioni, Cagliari su tutte. Lo stesso a Bologna, con la partita ripresa e poi persa. Il nostro è un anno particolare, è stata un'esperienza per tutti. Il percorso del Lecce è stato più veloce del preventivabile, forse troppo veloce. Ma alla squadra non posso recriminare nulla, ha fatto qualcosa di straordinario e giocato a calcio su tutti i campi d'Italia. La gente deve essere orgogliosa. Poi faremo le valutazioni a mente fredda. Rimanere a Lecce è una possibilità, non guardo alla categoria ma cerco una piazza dove poter attuare le mie idee".