Genoa, il presidente-chirurgo Zangrillo opera l'ad: "Sta meglio di prima"

© Getty Images

Il presidente del Genoa Alberto Zangrillo ha indossato ieri il camice bianco da chirurgo e ha operato l'amministratore delegato della squadra rossoblù Andres Blazquez. È stato lo stesso Zangrillo, primario dell'Ospedale San Raffaele di Milano, a raccontare l'episodio. "Sono uscito dalla sala operatoria ed ero in buona compagnia, perché ero con l'ingegner Blazquez però con ruoli diversi. Lui sta bene, sta meglio di prima. Questo è stato qualcosa che mi ha ricordato che era davvero impossibile per me fare il ministro: giusto continuare a fare il medico e soprattutto il presidente del Genoa". Per Blazquez si è trattato di un intervento di routine.