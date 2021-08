Genoa, i tifosi chiedono trasparenza a Preziosi: "Non vogliamo finire come altri suoi club"

L'Acg, l'associazione dei club genoani, dopo la pesante sconfitta di Milano contro l'Inter ha scritto una lettera aperta ad Enrico Preziosi, presidente e proprietario del Genoa. "Ci rivolgiamo alla Società e soprattutto a chi ricopre la carica di proprietario e Presidente, chiedendo fin d'ora massima trasparenza e di dimostrare, non più solo a parole, di costruire squadre competitive, perché siano dei Grifoni in campo e non più speranze di numeri con segno positivo nei bilanci disastrati. Abbiamo compreso la Sua mancanza di genoanità, ma non meritiamo di finire come altre squadre di calcio, alcune da Lei stesso gestite" scrivono i tifosi preoccupati non solo da quanto accaduto in campo ma anche dalla situazione finanziaria del club che ha chiuso l'ultimo bilancio con una perdita profonda.