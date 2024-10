Genoa, Gilardino su Balotelli: "Con la Fiorentina non sarà convocato"

In campo sin dal giorno dell'annuncio, Mario Balotelli ha voglia di tornare a incidere il campo. Ma dovrà ancora aspettare come confermato dal tecnico dei rossoblù Alberto Gilardino, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina al Ferraris: "Mario è arrivato con grandissima motivazione, ho parlato tanto con lui ma in questo momento il suo programma prevede una settimana di lavoro con la squadra e lavori fisici a parte. Per la gara con la Viola non sarà convocato. Lo abbiamo concordato con lui".