Genoa, dopo Perin anche Schone positivo al Covid-19

Secondo caso di positività al Covid-19 nel Genoa in poche ore. Dopo il portiere Mattia Perin, questa mattina si è scoperta anche la positività di Lasse Schöne che è risultato debolmente positivo e per questo motivo non è partito per Napoli. Resterà, intanto, in isolamento, insieme a Perin. Tutti gli altri giocatori sono negativi e per questo prenderanno regolarmente parte alla trasferta partenopea. La gara è stata spostata alla 18.