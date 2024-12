Genoa, Vieira soddisfatto: "Conquistato un buon punto"

E' soddisfatto dopo lo 0-0 col Torino Patrick Vieira. "Era una partita difficile per noi ma credo anche per il Toro. Abbiamo provato a giocare e creare un po' più di occasioni ma abbiamo creato poco - ha spiegato il tecnico del Genoa -. Dall'altra parte ho visto una squadra con carattere e personalità. Ci sono aspetti positivi: difensivamente, come squadra, siamo più solidi di prima e così si va avanti". "Era molto difficile a livello fisico. Abbiamo mancato un po' di supporto a Pinamonti perché era un po' isolato. Ma il Toro è una squadra molto difficile da affrontare - ha aggiunto -. Sono contento di quanto fatto vedere e preso un punto. Questa partita ci dice che c'è tanto da migliorare".