Genoa, Vieira: "Mai avuto dubbi sulla salvezza, ora finire bene"

Una salvezza aritmetica conquistata tra mille difficoltà quella del Genoa raggiunta nell'ultimo turno. Tra infortuni e problemi societari Patrick Vieira ha traghettato il Genoa in una posizione serena con quattro giornate di anticipo. "Non ho mai avuto dubbi sulla salvezza - ha sottolineato in conferenza stampa -, se avessi avuto dubbi non sarei qua. Ma ho sempre avuto fiducia in questo gruppo e ai giocatori ho fatto i complimenti per l'atteggiamento, perché hanno lavorato con orgoglio e determinazione. Lo staff ha aiutato i giocatori a massimizzare le opportunità, sono contento del lavoro e dell'aiuto che mi ha dato. Hanno portato quella stabilità che ci ha permesso di raggiungere il risultato sperato ma adesso la responsabilità è tutta sulle mie spalle perché tifosi, società e presidente meritano che noi finiamo bene il campionato". Un impegno importante tenendo conto delle prossime quattro sfide che vedranno il Genoa affrontare a partire da lunedì il Milan, Napoli, Atalanta e Bologna. "Cosa non vorrei lunedì? Non voglio vedere il gruppo che molla. Perché questo gruppo non ha mai mollato e non accetterò che molli in queste ultime partite che sono tutte grandi gare da giocare. Per quello saremo sempre concentrati, vogliamo vincere". Purtroppo però contro il Milan Vieira dovrà fare ancora a meno degli indisponibili già assenti a Como. "Non ci saranno recuperi se non il rientro di Otoa dopo la squalifica. Quanto a Cornet, Onana, Ekuban, Malinovskyi e Cuenca, spero invece che entro la fine del campionato qualcuno di loro possa riuscire a tornare in campo". Spazio ancora ai giovani dunque anche contro il Milan ma tenendo contro della forza dell'avversario. " Il Milan? Quando guardo qualità offensiva e individuale che possono presentare mi aspetto un Milan che vuole conquistare un posto in Europa e vincere le ultime partite. Penso che arriveranno qui per vincere proprio per questo motivo".