Genoa, Vieira: "Gollini ha ripreso ad allenarsi, ma Leali rimarrà il titolare"

Cambi di formazione in vista per il Genoa, ma di certo non a livello di portiere. Nella conferenza stampa della vigilia del match con l'Udinese, Patrick Vieira ha confermato la fiducia a Nicola Leali lasciando così in panchina Pierluigi Gollini: "Leali sta facendo benissimo. Gollini ha ripreso gli allenamenti e sta facendo di più questa settimana, ma non è pronto per iniziare la partita - ha sottolineato l'allenatore dei rossoblu -. La cosa più importante è mettere i giocatori nei ruoli dove possono far vedere le loro qualità. Questa settimana era importante perché Messias, Vitinha e Vasquez; hanno fatto una settimana interessante dal punto di vista fisico. Io sono molto aperto a cambiare assetti, e questo aiuta i giocatori a fare bene".