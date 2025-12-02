Genoa, Vasquez: "Ripartire dalla vittoria col Verona"

Al via in casa Genoa gli incontri tra i giocatori e i tifosi in vista del Natale. Al Genoa Store di Via XX settembre è toccato oggi al capitano Johan Vasquez e ad Alessandro Marcandalli, travolti dall'affetto del popolo rossoblù complice anche il ritorno al successo sabato scorso contro il Verona. "E' una vittoria che cercavamo, che ti dà fiducia perché eravamo in un momento difficile. Dobbiamo ripartire da qui, il primo tempo non è stato facile. Il Verona è un avversario difficile, ha fatto una partita sporca e con un po' di strategia. Dobbiamo essere consapevoli che sarà sempre così. Dobbiamo ripartire da questa vittoria" ha spiegato il difensore messicano. "De Rossi? É un allenatore che ti dà energia e ne ha portata tanta. Ne avevamo persa un po', ma lui ti trasmette tanta energia. L'ho visto giocare. Nella mia carriera ho avuto grandi allenatori e da loro mi prendo qualcosa, ora lo faccio con lui. Cerco di imparare sempre qualcosa". Genoa che prima della trasferta di Udine nel prossimo turno mercoledì sfiderà l'Atalanta per gli ottavi di Coppa Italia, sempre in trasferta. "Il mister lo ha detto in questi giorni ed è stato molto chiaro: dobbiamo e vogliamo passare il turno -ha aggiunto Vasquez-, questo sarà il nostro atteggiamento e ci siamo allenati per questo. So che è difficile andare a Bergamo e vincere con una squadra così ma ce la faremo. Penso che dobbiamo provarci e perché no provare a passare il turno".