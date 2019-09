Un segnale importante dalla tifoseria genoana: domenica lo stadio Luigi Ferraris sarà di nuovo colorato di rossoblu dopo sei mesi. Prosegue la contestazione nei confronti del presidente Enrico Preziosi ma

l'Associazione Clubs Genoani in occasione della sfida con l'Atalanta in programma domenica alle 12.30 ha annunciato che nei settori Distinti e Gradinata Sud saranno nuovamente esposti gli striscioni dei Genoa Club: "Pur rimanendo convinti che la presidenza abbia delle colpe imperdonabili sulla gestione della società e che la vendita sia l'unica soluzione per garantire un futuro al vecchio Grifone, vogliamo dare un segnale di distensione alla squadra e al mister, che in questo inizio di campionato hanno dimostrato di rispettare il pubblico genoano con il loro impegno sul campo. Vogliamo 11 Grifoni", si legge nella nota dell'Acg. Intanto si annuncia una presenza importante allo stadio: gli abbonamenti hanno raggiunto quasi quota 18 mila e compresi i paganti si potrebbe arrivare a circa 24 mila tifosi