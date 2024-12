Genoa, Sucu ai tifosi: "Raggiungeremo grandi obiettivi"

"È un onore e una grande responsabilità diventare azionista di riferimento del Genoa CFC. Gestire una società di calcio vuol dire non limitarsi soltanto agli aspetti legati al business. È un'attività che necessita di una passione genuina per questo sport e di un impegno verso la comunità dei tifosi che vivono per questi colori". Dan Sucu, neo azionista di maggioranza del Genoa si presenta così attraverso i canali social del club rossoblù ai suoi nuovi tifosi e spiega subito il suo programma. Anche se ho più di 60 anni, credo di poter contribuire, con la mia esperienza e la mia energia, a raggiungere insieme grandi obiettivi. Cari genoani, non vedo l'ora di vedervi allo stadio e forza Genoa" ha concluso il nuovo proprietario del club più antico d'Italia che nei prossimi giorni verrà cooptato nel Cda.