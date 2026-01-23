Genoa, De Rossi: "Snobbare il Bologna sarebbe da stupidi"

In attesa dell'ufficialità di Baldanzi ("un ragazzo a cui tengo particolarmente a livello umano e a livello tecnico, vedo tantissimo in lui, ma ad oggi ancora non è un giocatore del Genoa, quindi mi concentro su quelli che domenica spero mi faranno vincere la prossima partita" ha spiegato Daniele De Rossi) il Genoa punta il Bologna prossimo avversario domenica al Ferraris.

"Snobbarlo o sottovalutarlo sarebbe da stupidi e sarebbe da non professionisti perché sappiamo quanto è forte. Sappiamo quanto è forte e so quanto è forte l'allenatore del Bologna. Un allenatore che forse negli ultimi anni è quello che ha fatto più volte e costantemente bene ovunque sia andato: lo stimo professionalmente in maniera incredibile e stimo la società - ha sottolineato De Rossi -. Conosco parecchie persone lì dentro che gestiscono questa società come un gioiellino, quindi ho grande stima per loro e questa stima mi porta ad essere molto ambizioso per poterli cercare di battere. Il fatto che loro stiano vivendo un momento di alti e bassi non ci deve cambiare nulla, perché poi in campo scenderanno Orsolini, Castro ecc. Giocatori forti, allenatore forti, società solida: dovremmo presentare un grandissimo Genoa per vincere".

Assente Ostigard per squalifica "giocherà Otoa centrale", in recupero Norton-Cuffy "sta bene ed ha una fisicità importantissima l'importante è che sia al 100%" De Rossi chiede ai suoi soprattutto continuità dopo i due clean sheet contro Cagliari e Parma.

"Le prossime tre partite sono tutte con squadre ovviamente più quotate di noi, Bologna, Lazio e Napoli, fra le due cose preferisco avere continuità che fare un'exploit una partita e poi magari zoppicare in quelle successive-ha spiegato-. Il clean sheet fa bene alla salute perché se fai clean sheet tu esci fuori almeno con un punto, nella peggiore dell'ipotesi. E' un'idea che noi dobbiamo ricorrere perché non prendere gol ci mette in una condizione tale di dover solo sperare di far gol". 

