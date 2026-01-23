Genoa, De Rossi: "Snobbare il Bologna sarebbe da stupidi"

"Snobbarlo o sottovalutarlo sarebbe da stupidi e sarebbe da non professionisti perché sappiamo quanto è forte. Sappiamo quanto è forte e so quanto è forte l'allenatore del Bologna. Un allenatore che forse negli ultimi anni è quello che ha fatto più volte e costantemente bene ovunque sia andato: lo stimo professionalmente in maniera incredibile e stimo la società - ha sottolineato De Rossi -. Conosco parecchie persone lì dentro che gestiscono questa società come un gioiellino, quindi ho grande stima per loro e questa stima mi porta ad essere molto ambizioso per poterli cercare di battere. Il fatto che loro stiano vivendo un momento di alti e bassi non ci deve cambiare nulla, perché poi in campo scenderanno Orsolini, Castro ecc. Giocatori forti, allenatore forti, società solida: dovremmo presentare un grandissimo Genoa per vincere".