Genoa, De Rossi: "Possiamo chiudere un cerchio conquistando i tre punti"

10 Apr 2026 - 14:53

Qualcuno lo ha definito un match point. Di certo la sfida con il Sassuolo domenica alle 12.30 può rappresentare una tappa fondamentale nella corsa salvezza per i rossoblù di Daniele De Rossi. "Può darci tre punti che sarebbero molto importanti - ha spiegato il tecnico - . Non penso che ci mancheranno tantissimi punti. Però anche dovessimo vincere non saremmo salvi, ci sono 6 partite in ballo e ancora può succedere di tutto". Di certo sarà una tappa importante come lo fu all'andata quando la coppia Murgita-Criscito portò il Genoa alla prima vittoria stagionale mentre De Rossi stava già discutendo l'accordo che lo ha portato poi due giorni dopo sulla panchina del Grifone. "Possiamo anche vederla come un cerchio che si chiude perché è da lì che ho iniziato a sperare che facesse punti ogni domenica" ammette il tecnico che poi annuncia che Baldanzi, protagonista nel secondo tempo contro la Juventus, giocherà dal primo minuto con il Sassuolo. "Pochi giorni prima della Juve aveva sentito rigidità dove si era fatto male, quindi è stata una scelta nostra quello di non farlo partire dall'inizio. In virtù di quello e del fatto che Messias sta facendo ottime prestazioni. Ma domenica giocherà dall'inizio". Sarà una sfida tra campioni del mondo accomunati da una foto ormai storica di un abbraccio tra i due al gol di Grosso. "Un ricordo che non svanisce-sottolinea il tecnico romano-. E lui è stato il volto emblematico di quella avventura. Decisivo col rigore ma anche in altre circostanze. Sono legato a lui come persona ed ho una forte stima che penso sia reciproca. Ci sentiamo spesso e credo che stia facendo la carriera che merita". Sassuolo arrivato a quota 42. "Intanto non credo arriveranno tranquilli anche se lo sono. Parliamo di una squadra con qualità e una società molto organizzata. Penso agli attaccanti ma anche ad elementi come Muharemovic, Thorstvedt o Matic solo per citarne alcuni. Sono una squadra forte e di grande qualità, una delle migliori tra quelle affrontate ultimamente - ha concluso -. Dovremo essere bravi a mettere in risalto le loro lacune". 

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