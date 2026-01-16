Genoa, De Rossi: "Lontanissimi dal nostro obiettivo"

Secondo scontro diretto importantissimo per il Genoa di Daniele De Rossi che dopo aver superato il Cagliari lunedì scorso domenica sfiderà il Parma al Tardini. "Ci arriviamo bene. Ma io ho paura di partite dove arrivi troppo bene o felice e soddisfatto. Cerchiamo in questi giorni di tenere alta la tensione, l'attenzione e la concentrazione - ha spiegato il tecnico romano -. Siamo ancora lontanissimi dal nostro obiettivo. Abbiamo fatto un mini filotto di partite con risultati buoni ma rientrare in un trend negativo è un attimo. Il Parma ha battuto la Fiorentina, vinto a Verona e col Pisa. Ha dimostrato con le piccole e le medie di portare punti a casa. Dobbiamo stare attenti perché sarà una partita molto importante anche se non è una finale né fine campionato. Ma ci arriviamo concentrati al punto giusto". Parma che in settimana ha bloccato il Napoli. "Quando è arrivato Cuesta tutti abbiamo pensato che fosse simile a Fabregas, anche io lo ammetto, però è un allenatore pragmatico che tira fuori il meglio da quello che ha, di fatto il suo stile è molto più italiano. Sta facendo buoni risultati che lo tengono discretamente lontano dalla zona retrocessione. E visto che mi rendo conto quanto sia difficile a 42 anni allenare una squadra in lotta salvezza posso pensare a lui. Non è un esaltato o uno che fa il fenomeno ma un ragazzo a posto. Il Parma poi ha grandi qualità individuali, con giocatori forti, penso a Pellegrino o Valeri o Oristanio per fare nomi . Con queste individualità riesce a fare un calcio molto attento e accorto per poi fare giocate dei singoli che hanno portato tanti punti".