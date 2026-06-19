La Juve celebra la tripletta David: "Serata da incorniciare"

La Juventus ha voluto celebrare a distanza Jonathan David, protagonista di una tripletta nella seconda partita del Canada a questa edizione dei Mondiali. "Una serata da incorniciare: congratulazioni Jonathan!" si legge nel messaggio del club bianconero per l'attaccante, mattatore del 6-0 con cui la nazionale canadese ha travolto il Qatar. David ha anche aggiornato alcune statistiche che resistevano da decenni: "È il primo giocatore della Serie A in grado di segnare una tripletta in questa competizione dal 1998 a oggi e il primo di un Paese ospitante dal 1966" sottolinea la Juve nel contenuto pubblicato sui propri canali ufficiali.